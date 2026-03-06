Трамп заявил об уничтожении значительной части ракетного потенциала Ирана

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США в ходе совместной с Израилем операции уничтожили значительную часть ракетного потенциала Ирана.

Как сообщает Report, президент, выступая в Белом доме, рассказал о ходе кампании.

"Ракет больше нет. Пусковых установок больше нет. Примерно 60% и 64% соответственно", - сказал Трамп, добавив, что к настоящему времени уничтожено 24 корабля иранских ВМС.

По его словам, Вашингтон больше настроен на продолжение боевых действий, чем Тегеран: "Они говорят: "Как мы можем заключить сделку?" Я сказал: "Вы немного опоздали".

Президент США также отметил, что операция против Ирана приведет в долгосрочной перспективе к значительному укреплению стабильности на Ближнем Востоке.

"Предпринимаемые нами действия в долгосрочной перспективе драматическим образом укрепят стабильность [Ближневосточного] региона, а также цены на нефть, фондовый рынок и все остальное", - подчеркнул Дональд Трамп.

Ранее глава Белого дома заявил в интервью телеканалу ABC News, что Ирану потребуется на восстановление около 10 лет.