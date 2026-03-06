Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Трамп заявил об уничтожении значительной части ракетного потенциала Ирана

    Другие страны
    • 06 марта, 2026
    • 03:07
    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США в ходе совместной с Израилем операции уничтожили значительную часть ракетного потенциала Ирана.

    Как сообщает Report, президент, выступая в Белом доме, рассказал о ходе кампании.

    "Ракет больше нет. Пусковых установок больше нет. Примерно 60% и 64% соответственно", - сказал Трамп, добавив, что к настоящему времени уничтожено 24 корабля иранских ВМС.

    По его словам, Вашингтон больше настроен на продолжение боевых действий, чем Тегеран: "Они говорят: "Как мы можем заключить сделку?" Я сказал: "Вы немного опоздали".

    Президент США также отметил, что операция против Ирана приведет в долгосрочной перспективе к значительному укреплению стабильности на Ближнем Востоке.

    "Предпринимаемые нами действия в долгосрочной перспективе драматическим образом укрепят стабильность [Ближневосточного] региона, а также цены на нефть, фондовый рынок и все остальное", - подчеркнул Дональд Трамп.

    Ранее глава Белого дома заявил в интервью телеканалу ABC News, что Ирану потребуется на восстановление около 10 лет.

    Tramp İranın raket potensialının əhəmiyyətli hissəsinin məhv edildiyini bildirib
