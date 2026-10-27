В Азербайджане создается Обсерватория искусственного интеллекта для повышения экономической конкурентоспособности.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли на открытии Центра лидерства и инноваций испанского IE University в Университете АДА.

По его словам, Министерство экономики подписывает рамочное соглашение о сотрудничестве в связи с созданием и развитием Обсерватории искусственного интеллекта по конкурентоспособности и экономической трансформации.

"Обсерватория объединит академические круги, государственные учреждения и представителей бизнеса для создания знаний и поддержки диалога по вопросам экономического развития Азербайджана. Ее деятельность будет сосредоточена на прикладных исследованиях в области экономической диверсификации, повышения производительности и конкурентоспособности, а также на международных сравнительных исследованиях".