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    В Азербайджане создается Обсерватория искусственного интеллекта

    ИКТ
    • 27 октября, 2026
    • 17:32
    В Азербайджане создается Обсерватория искусственного интеллекта

    В Азербайджане создается Обсерватория искусственного интеллекта для повышения экономической конкурентоспособности.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли на открытии Центра лидерства и инноваций испанского IE University в Университете АДА.

    По его словам, Министерство экономики подписывает рамочное соглашение о сотрудничестве в связи с созданием и развитием Обсерватории искусственного интеллекта по конкурентоспособности и экономической трансформации.

    "Обсерватория объединит академические круги, государственные учреждения и представителей бизнеса для создания знаний и поддержки диалога по вопросам экономического развития Азербайджана. Ее деятельность будет сосредоточена на прикладных исследованиях в области экономической диверсификации, повышения производительности и конкурентоспособности, а также на международных сравнительных исследованиях".

    Самед Баширли Центр лидерства и инноваций IE
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