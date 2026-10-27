Джейхун Байрамов обсудил с ИСЕСКО перспективы развития сотрудничества

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане генеральным директором Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и ИСЕСКО, а также возможности расширения совместной деятельности в области образования, науки, культуры и охраны культурного наследия.

Была подчеркнута важность открытия регионального офиса ИСЕСКО в Баку для расширения деятельности Азербайджана в рамках организации.

Байрамов проинформировал о подготовке к Саммиту Организации исламского сотрудничества, который Азербайджан примет в 2027 году, запланированных в его рамках мероприятиях, а также о приоритетах предстоящего председательства страны в ОИС.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.