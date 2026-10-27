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    Джейхун Байрамов обсудил с ИСЕСКО перспективы развития сотрудничества

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 17:42
    Джейхун Байрамов обсудил с ИСЕСКО перспективы развития сотрудничества

    Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане генеральным директором Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом.

    Как сообщили Report в МИД Азербайджана.

    В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и ИСЕСКО, а также возможности расширения совместной деятельности в области образования, науки, культуры и охраны культурного наследия.

    Была подчеркнута важность открытия регионального офиса ИСЕСКО в Баку для расширения деятельности Азербайджана в рамках организации.

    Байрамов проинформировал о подготовке к Саммиту Организации исламского сотрудничества, который Азербайджан примет в 2027 году, запланированных в его рамках мероприятиях, а также о приоритетах предстоящего председательства страны в ОИС.

    В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Джейхун Байрамов
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    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan ICESCO ilə əməkdaşlığa xüsusi əhəmiyyət verir
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    Jeyhun Bayramov discusses prospects for cooperation with ICESCO
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