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    Эльмар Мустафаев: Азербайджан ожидает от ЕС большей поддержки в вопросах разминирования

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 17:42
    Эльмар Мустафаев: Азербайджан ожидает от ЕС большей поддержки в вопросах разминирования

    Евросоюз может расширить поддержку Азербайджана в разминировании освобожденных от оккупации территорий, в том числе за счет технической помощи и укрепления потенциала.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил декан Карабахского университета Эльмар Мустафаев на форуме "Азербайджан и Европейский союз: новые перспективы" в Брюсселе, организованном совместно Центром анализа международных отношений и мультикультурализма (AIR Center) и Королевским институтом международных отношений.

    "Более 12 тыс. кв. км территории загрязнены минами. Чтобы представить масштаб проблемы европейским коллегам, это эквивалентно 40% территории Бельгии", - сказал Мустафаев.

    По его словам, на сегодняшний день на разминирование выделено более 500 млн евро, причем 96% этой суммы приходится на правительство Азербайджана и только 4% - на международную гуманитарную помощь.

    "Мы благодарны за помощь ЕС, но цифры показывают, что есть значительные возможности для расширения поддержки Азербайджана, не только финансовой, но и технической, а также в сфере укрепления потенциала", - отметил он.

    Мустафаев также сообщил, что, по данным Государственного комитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев, около 40 тыс. бывших вынужденных переселенцев уже вернулись в свои дома. Всего около 100 тыс. человек живут, работают и учатся на освобожденных территориях.

    По его словам, на проекты реконструкции и развития в рамках программы "Великое возвращение" выделено 28 млрд манатов (около 14 млрд евро).

    Мустафаев, который живет и работает в Ханкенди почти три года, отметил, что восстановление дорог и жилья сопровождается постепенным возвращением людей, покинувших эти территории десятилетия назад. Для устойчивого развития этих территорий необходимо обеспечить население качественным образованием, доступом к здравоохранению и рабочими местами.

    В этой связи он подчеркнул роль Карабахского университета, созданного в сентябре 2024 года. По его словам, в настоящее время в вузе обучаются более 3 тыс. студентов по 49 направлениям подготовки. Университет должен не только обеспечить образование молодежи, но и подготовить специалистов для рынка труда освобожденных территорий.

    При этом Мустафаев выразил мнение, что ЕС рассматривает освобожденные территории преимущественно через призму отношений Азербайджана и Армении, мирного процесса и геополитики, тогда как вопросы возвращения населения требуют большего внимания.

    "Геополитика важна, мирный процесс важен, но мы считаем, что на этой территории конфликт завершен. Сейчас наиболее сложная проблема - это мины", - заявил он.

    Разминирование Карабахский университет Европейский союз (ЕС) Великое возвращение
    Elmar Mustafayev: Azərbaycan Aİ-dən minatəmizləmə məsələlərində daha çox dəstək gözləyir
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