    Внутренняя политика
    • 10 февраля, 2026
    • 14:34
    В Исполнительное управление по городу Гянджа назначен начальник

    Назначен новый начальник в Исполнительное управление по городу Гянджа.

    Как сообщает западное бюро Report, министр юстиции Фарид Ахмедов назначил на эту должность младшего советника юстиции Ульви Алекберли.

    Новоназначенный У.Алекберли встретился с главой Исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамовым. На встрече обсуждалась деятельность судебных органов, исполнение судебных решений, а также защита прав и законных интересов граждан.

