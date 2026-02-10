В Исполнительное управление по городу Гянджа назначен начальник

Назначен новый начальник в Исполнительное управление по городу Гянджа.

Как сообщает западное бюро Report, министр юстиции Фарид Ахмедов назначил на эту должность младшего советника юстиции Ульви Алекберли.

Новоназначенный У.Алекберли встретился с главой Исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамовым. На встрече обсуждалась деятельность судебных органов, исполнение судебных решений, а также защита прав и законных интересов граждан.