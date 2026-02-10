Gəncə şəhər İcra İdarəsinə yeni rəis təyin edilib
Daxili siyasət
- 10 fevral, 2026
- 14:12
Gəncə Şəhər İcra İdarəsinə yeni rəis təyin olunub.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, ədliyyə naziri Fərid Əhmədovun müvafiq əmrinə əsasən, bu vəzifəyə kiçik ədliyyə müşaviri Ülvi Etibar oğlu Ələkbərli təyin edilib.
Ü.Ələkbərli Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramovla görüşüb. Görüşdə ədliyyə orqanlarının fəaliyyəti, məhkəmə qərarlarının icrası və vətəndaşların hüquq və qanuni maraqlarının müdafiəsindən bəhs olunub.
