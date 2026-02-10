İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Gəncə şəhər İcra İdarəsinə yeni rəis təyin edilib

    Daxili siyasət
    • 10 fevral, 2026
    • 14:12
    Gəncə şəhər İcra İdarəsinə yeni rəis təyin edilib

    Gəncə Şəhər İcra İdarəsinə yeni rəis təyin olunub.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, ədliyyə naziri Fərid Əhmədovun müvafiq əmrinə əsasən, bu vəzifəyə kiçik ədliyyə müşaviri Ülvi Etibar oğlu Ələkbərli təyin edilib.

    Ü.Ələkbərli Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramovla görüşüb. Görüşdə ədliyyə orqanlarının fəaliyyəti, məhkəmə qərarlarının icrası və vətəndaşların hüquq və qanuni maraqlarının müdafiəsindən bəhs olunub.

    Gəncə Ədliyyə Nazir Fərid Əhmədov təyinat
    В Исполнительное управление по городу Гянджа назначен начальник

    Son xəbərlər

    15:00

    Bakı və Əmman iqtisadi və investisiya əməkdaşlığını gücləndirməyi hədəfləyir

    Biznes
    14:55

    Ukrayna Gəmiçilik Administrasiyasının rəhbəri istefa verib

    Digər ölkələr
    14:55

    "Yuventus" futbolçusuna yeni müqavilə təklif edib

    Futbol
    14:54

    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    14:52

    AMB və "Visa" sərhədlərarası köçürmələrin təhlükəsizliyinin artırılmasını müzakirə ediblər

    Maliyyə
    14:50

    Ruben Vardanyanın cinayət işi üzrə məhkəmə yekun qərarla bağlı müşavirəyə gedib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    14:50

    Bəqai: İran və ABŞ diplomatik prosesin davam etdirilməsi barədə konsensusa nail olub

    Digər ölkələr
    14:42

    Peşəkar Futbol Liqası prezidentinin yenidən əməliyyat olunması planlaşdırılıb

    Futbol
    14:34

    Azərbaycan "Yaşıl enerji" tarixində ilk karbon kreditləri alıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti