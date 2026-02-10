XXV Qış Olimpiya Oyunları: Cənubi koreyalı xizəkçilər diskvalifikasiya ediliblər
Fərdi
- 10 fevral, 2026
- 15:43
Cənubi koreyalı xizəkçilər Li İ Çin və Han Da Som İtaliyada keçirilən XXV Qış Olimpiya Oyunlarında sprint yarışının təsnifat mərhələsindən sonra diskvalifikasiya ediliblər.
"Report" "Expressen" qəzetinə istinadən xəbər verir ki, finişdən sonra təşkilatçılar tərəfindən xizəkçilərin qadağan olunmuş flüor tərkibli gel istifadə etdikləri aşkarlanıb.
Onların təsnifat mərhələsində göstərdikləri nəticə də ləğv olunub.
Qeyd edək ki, sprint yarışı bu gün başa çatacaq.
Son xəbərlər
16:37
Azərbaycanda ötən il haqsız rəqabətlə bağlı 75 obyektin fəaliyyəti araşdırılıbBiznes
16:37
Japarov Qırğızıstan Təhlükəsizlik Şurasının katibini vəzifəsindən azad edibRegion
16:35
ABŞ vitse-prezidenti: Qəzza üzrə Sülh Şurası XXI əsrdə sülhün yeni formatı olacaqDigər ölkələr
16:34
AIIB Bakı metrosunun genişləndirilməsi üzrə krediti təsdiqləyibMaliyyə
16:22
Vens: Qrenlandiya ABŞ-nin milli təhlükəsizliyi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edirDigər ölkələr
16:19
Vens: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün möhkəmləndirilməsi üzərində işləməyə davam edəcəyikXarici siyasət
16:14
Qırğızıstan və Türkiyə vizasız rejimi 180 günə qədər artıra bilərRegion
16:10
Bolqarıstanın Azərbaycandakı keçmiş səfiri IGB qaz kəmərinin operatorunun rəhbəri təyin olunubEnergetika
16:09