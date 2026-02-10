İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    XXV Qış Olimpiya Oyunları: Cənubi koreyalı xizəkçilər diskvalifikasiya ediliblər

    Cənubi koreyalı xizəkçilər Li İ Çin və Han Da Som İtaliyada keçirilən XXV Qış Olimpiya Oyunlarında sprint yarışının təsnifat mərhələsindən sonra diskvalifikasiya ediliblər.

    "Report" "Expressen" qəzetinə istinadən xəbər verir ki, finişdən sonra təşkilatçılar tərəfindən xizəkçilərin qadağan olunmuş flüor tərkibli gel istifadə etdikləri aşkarlanıb.

    Onların təsnifat mərhələsində göstərdikləri nəticə də ləğv olunub.

    Qeyd edək ki, sprint yarışı bu gün başa çatacaq.

    XXV Qış Olimpiya Oyunları Cənubi Koreya İtaliya Xizəkçi diskvalifikasiya

