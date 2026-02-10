İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Xamənei 2108 məhkumu əfv edib

    Region
    • 10 fevral, 2026
    • 15:37
    Xamənei 2108 məhkumu əfv edib

    İranın ali rəhbəri ayətullah Seyid Əli Xamənei müxtəlif cinayətlərə görə məhkum edilmiş şəxslərin əfv olunmasına, cəzalarının yüngülləşdirilməsinə və dəyişdirilməsinə dair Ali Məhkəmə sədri Qulamrza Möhsün-Ejeinin müraciətinə razılıq verib.

    "Report" xəbər verir ki, məlumatı "Mehr" agentliyi yayıb.

    Bildirilib ki, ali rəhbər məhkəmə hakimiyyətinin başçısının ümumi və inqilab məhkəmələri, silahlı qüvvələrin məhkəmə orqanları və dövlət cəzaçəkmə müəssisələri tərəfindən məhkum edilmiş 2 min 108 şəxsin əfv olunması və ya cəzalarının yüngülləşdirilməsi barədə xahişini təmin edib.

    Məlumata görə, Qulamrza Möhsün-Ejei Şəban ayı və İslam İnqilabının qələbəsinin 47-ci ildönümü münasibətilə ayətullah Xameneiyə ünvanladığı məktubda həmin məhkumların əfv olunmasını və ya cəzalarının yüngülləşdirilməsini xahiş etmişdi.

    şəxslərin əfv olunması inqilab məhkəmələri Ayətulah Xamənei məhkumların əfv edilməsi

    Son xəbərlər

    16:37

    Azərbaycanda ötən il haqsız rəqabətlə bağlı 75 obyektin fəaliyyəti araşdırılıb

    Biznes
    16:37

    Japarov Qırğızıstan Təhlükəsizlik Şurasının katibini vəzifəsindən azad edib

    Region
    16:35

    ABŞ vitse-prezidenti: Qəzza üzrə Sülh Şurası XXI əsrdə sülhün yeni formatı olacaq

    Digər ölkələr
    16:34

    AIIB Bakı metrosunun genişləndirilməsi üzrə krediti təsdiqləyib

    Maliyyə
    16:22

    Vens: Qrenlandiya ABŞ-nin milli təhlükəsizliyi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir

    Digər ölkələr
    16:19

    Vens: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün möhkəmləndirilməsi üzərində işləməyə davam edəcəyik

    Xarici siyasət
    16:14

    Qırğızıstan və Türkiyə vizasız rejimi 180 günə qədər artıra bilər

    Region
    16:10

    Bolqarıstanın Azərbaycandakı keçmiş səfiri IGB qaz kəmərinin operatorunun rəhbəri təyin olunub

    Energetika
    16:09

    Fikrət Sideifzadə: "Gənc şahmatçılar Azərbaycan çempionatında sürpriz nəticəyə imza ata bilər"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti