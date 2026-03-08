Qızıl Aypara: İrana hava hücumlarında 9,6 mindən çox mülki obyektə ziyan dəyib

İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    ABŞ və İsrailin hava zərbələri nəticəsində İranda 9,6 mindən çox mülki obyekt, o cümlədən 8 minə yaxın yaşayış evi zədələnib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran Qızıl Aypara Cəmiyyətinin rəhbəri Pir Hüseyn Kolivənd məlumat paylaşıb.

    "Hava zərbələri nəticəsində 9 669 mülki obyekt, o cümlədən 7 943 yaşayış evi və 1 617 kommersiya binası, həmçinin bir sıra tibb və təhsil müəssisələri zədələnib ki, bu da insanların həyatına və iqtisadi infrastruktura ciddi təsir göstərib", - təşkilatın "Telegram" kanalında dərc olunan bəyanatda qeyd olunub.

    Qızıl Aypara Cəmiyyəti İran aviazərbə
