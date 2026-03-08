Qızıl Aypara: İrana hava hücumlarında 9,6 mindən çox mülki obyektə ziyan dəyib
Region
- 08 mart, 2026
- 13:50
ABŞ və İsrailin hava zərbələri nəticəsində İranda 9,6 mindən çox mülki obyekt, o cümlədən 8 minə yaxın yaşayış evi zədələnib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İran Qızıl Aypara Cəmiyyətinin rəhbəri Pir Hüseyn Kolivənd məlumat paylaşıb.
"Hava zərbələri nəticəsində 9 669 mülki obyekt, o cümlədən 7 943 yaşayış evi və 1 617 kommersiya binası, həmçinin bir sıra tibb və təhsil müəssisələri zədələnib ki, bu da insanların həyatına və iqtisadi infrastruktura ciddi təsir göstərib", - təşkilatın "Telegram" kanalında dərc olunan bəyanatda qeyd olunub.
