Красный Полумесяц: В Иране из-за ударов повреждены более 9,6 тыс. гражданских объектов
В регионе
- 08 марта, 2026
- 13:08
В Иране в результате авиаударов США и Израиля повреждены свыше 9,6 тыс. гражданских объектов, в том числе почти 8 тыс. жилых домов.
Как передает Report, об этом сообщил глава иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.
"В результате авиаударов повреждено 9 669 гражданских объектов, в том числе 7 943 жилых домов и 1 617 коммерческих зданий, а также ряд медицинских и образовательных учреждений, что существенно повлияло на жизнь людей и экономическую инфраструктуру", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале организации.
