    Красный Полумесяц: В Иране из-за ударов повреждены более 9,6 тыс. гражданских объектов

    В регионе
    • 08 марта, 2026
    • 13:08
    Красный Полумесяц: В Иране из-за ударов повреждены более 9,6 тыс. гражданских объектов

    В Иране в результате авиаударов США и Израиля повреждены свыше 9,6 тыс. гражданских объектов, в том числе почти 8 тыс. жилых домов.

    Как передает Report, об этом сообщил глава иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

    "В результате авиаударов повреждено 9 669 гражданских объектов, в том числе 7 943 жилых домов и 1 617 коммерческих зданий, а также ряд медицинских и образовательных учреждений, что существенно повлияло на жизнь людей и экономическую инфраструктуру", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале организации.

