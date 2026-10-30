İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Azərbaycanda yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur - Faktiki hava

    Digər
    • 30 oktyabr, 2026
    • 09:32
    Azərbaycanda yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur - Faktiki hava

    Ölkə ərazisinin əksər yerlərində yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bəzi yerlərdə yağıntılar intensivdir. Şahdağda isə arabir qar yağıb.

    Düşən yağıntının miqdarı Balakəndə 16, Lerik, Oğuzda 14, Lənkəran, Beyləqan, Qəbələdə 13, Cəlilabad, Astarada 12, Ordubadda 10, Zaqatala, Yardımlıda 9, Ağstafa, Tovuz, Zərdab, Qaxda 8, Ağdam, İmişli, Mingəçevirdə 7, Şəki (Kişçay), Sabirabad, Yevlaxda 6, Tərtər, Goranboy, Sədərək, Şahbuz, Naxçıvanda 5, Biləsuvar, Bərdə, Naftalan, Kürdəmir, Daşkəsəndə 4, Şəmkir, İsmayıllı, Şamaxı, Göyçay, Cəbrayıl, Gədəbəy, Şuşa, Şərur, Culfa, eyni zamanda Bakıda və Abşeron yarımadasında 3, Kəlbəcər, Füzuli, Neftçalada 2, Qobustan, Xızı, Qusar, Quba, Qrız, Xaltan, Xınalıq, Şirvan, Xaçmaz, Göygöl, Qazax, Zəngilan, Gəncədə 1 mm-dək qeydə alınır.

    Qubadlı, Laçın, Xankəndi, Xocalıda da arabir yağış yağıb.

    Kəlbəcər, Şuşa, Xankəndi, Qubadlı, Laçın, Daşkəsən, Göygöl, Gəncə, Naftalan, Şəmkir, Qax (Sarıbaş), Zaqatala, Şəki, Xaltan, Qusar, Göyçayda duman müşahidə olunur, görünüş məsafəsi 500 metrədək məhdudlaşır.

    Hava proqnozu Milli Hidrometeorologiya Xidməti
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    10:23
    Qırğızıstanda hava limanında 2,8 kq qızıl qaçaqmalçılığının qarşısı alınıb
    Region
    10:20
    Məhkəmə: Avtoqəzada zərərçəkmiş şəxslə barışıq cinayət məsuliyyətindən azad edilməyə əsas olub
    Hadisə
    10:17
    TFF "Fənərbağça" və "Qalatasaray"ın futbolçusunu cəzalandırıb
    Futbol
    10:14
    Yeni Suraxanı–Hövsan dəmiryol xətti bərpa ediləcək, layihələndirmə işlərinin 30 %-i yekunlaşıb
    İnfrastruktur
    10:12
    Azərbaycan Basketbol Liqasında V tura bu gün start veriləcək
    Komanda
    10:10
    Foto
    1 Noyabr – Kənd Təsərrüfatı İşçiləri Günü münasibətilə jurnalistlər üçün maarifləndirici təlim keçirilib
    Sənaye
    10:03
    Fərid Əhmədov Samuxda vətəndaşları qəbul edəcək
    Hadisə
    10:00
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (30.10.2026)
    Maliyyə
    09:59
    "Binance": Təhlükəsizlik insidenti səbəbindən ümumi zərər təxminən 6,3 milyard dollar təşkil edir
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti