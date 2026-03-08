Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb
Sağlamlıq
- 08 mart, 2026
- 13:41
Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb.
Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a bildirilib ki, martın 9-da Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir.
Son xəbərlər
13:50
Qızıl Aypara: İrana hava hücumlarında 9,6 mindən çox mülki obyektə ziyan dəyibRegion
13:41
Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıbSağlamlıq
13:37
İsrailin Livanda yaşayış binasına zərbəsi nəticəsində 19 nəfər həlak olubDigər ölkələr
13:31
Yollarda görünüş 300 metrədək məhdudlaşacaqİnfrastruktur
13:29
ABŞ və İsrailin aviazərbələri fonunda Tehranda yanacaq qıtlığı müşahidə olunurRegion
13:23
Qazaxıstanın üç diplomatı Azərbaycan vasitəsilə İrandan təxliyə edilibDaxili siyasət
13:08
Nəriman Axundzadə ABŞ-yə yollanıbFutbol
13:06
Pakistan Senatının sədri İranın Azərbaycana dron hücumlarından narahatlığını ifadə edibMilli Məclis
12:58