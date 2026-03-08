İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb

    Sağlamlıq
    • 08 mart, 2026
    • 13:41
    Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb

    Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb.

    Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a bildirilib ki, martın 9-da Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir.

    tibbi-meteoroloji proqnoz meteohəssas insanlar
