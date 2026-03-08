Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Погода на Абшероне будет благоприятной для метеочувствительных людей

    Здоровье
    • 08 марта, 2026
    • 13:53
    Погода на Абшероне будет благоприятной для метеочувствительных людей

    Погода на Абшеронском полуострове в понедельник будет благоприятной для метеочувствительных людей.

    Как передает Report, об этом говорится в медико-метеорологическом прогнозе Национальной службы гидрометеорологии.

    Согласно информации, 9 марта на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

    Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb
    Лента новостей