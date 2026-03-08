Погода на Абшероне будет благоприятной для метеочувствительных людей
- 08 марта, 2026
- 13:53
Погода на Абшеронском полуострове в понедельник будет благоприятной для метеочувствительных людей.
Как передает Report, об этом говорится в медико-метеорологическом прогнозе Национальной службы гидрометеорологии.
Согласно информации, 9 марта на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.
