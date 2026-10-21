В ООН рассказали о мультикультурной модели общества Азербайджана

Азербайджан является мультикультурным и многоэтническим обществом, приверженным обеспечению культурных прав без какой-либо дискриминации как неотъемлемой части более широкой системы прав человека. Конституция и соответствующие международные договоры предоставляют устойчивые гарантии для реализации этих прав в стране.

Как сообщает Report, об этом заявил первый секретарь постоянного представительства Азербайджана при ООН Шахрияр Гаджиев в ходе интерактивного диалога со специальным докладчиком в области культурных прав в третьем комитете 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Дипломат отметил, что культурные права являются неотъемлемой составной частью универсальных, неделимых и взаимосвязанных прав человека. Продвижение и защита этих прав имеют важное значение для сохранения многообразия в обществах и обеспечения возможности участия каждого в культурной жизни.

Он подчеркнул, что Азербайджан, на протяжении веков находящийся на стыке различных культур и цивилизаций, последовательно продвигает культурное многообразие в глобальном масштабе как источник обмена, инноваций и творчества.

"Как мультикультурное общество Азербайджан вновь подтверждает свою приверженность обязательствам по сохранению и развитию различных культур независимо от происхождения или принадлежности, а также по охране исторических и культурных памятников на своей территории", - заключил Ш. Гаджиев.