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    В ООН рассказали о мультикультурной модели общества Азербайджана

    Внешняя политика
    • 21 октября, 2026
    • 06:43
    В ООН рассказали о мультикультурной модели общества Азербайджана

    Азербайджан является мультикультурным и многоэтническим обществом, приверженным обеспечению культурных прав без какой-либо дискриминации как неотъемлемой части более широкой системы прав человека. Конституция и соответствующие международные договоры предоставляют устойчивые гарантии для реализации этих прав в стране.

    Как сообщает Report, об этом заявил первый секретарь постоянного представительства Азербайджана при ООН Шахрияр Гаджиев в ходе интерактивного диалога со специальным докладчиком в области культурных прав в третьем комитете 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

    Дипломат отметил, что культурные права являются неотъемлемой составной частью универсальных, неделимых и взаимосвязанных прав человека. Продвижение и защита этих прав имеют важное значение для сохранения многообразия в обществах и обеспечения возможности участия каждого в культурной жизни.

    Он подчеркнул, что Азербайджан, на протяжении веков находящийся на стыке различных культур и цивилизаций, последовательно продвигает культурное многообразие в глобальном масштабе как источник обмена, инноваций и творчества.

    "Как мультикультурное общество Азербайджан вновь подтверждает свою приверженность обязательствам по сохранению и развитию различных культур независимо от происхождения или принадлежности, а также по охране исторических и культурных памятников на своей территории", - заключил Ш. Гаджиев.

    Шахрияр Гаджиев Мультикультурализм Постоянное представительство Азербайджана при ООН
    BMT-də Azərbaycanın multikultural cəmiyyət modelindən bəhs olunub
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