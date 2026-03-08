İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Jalə Əliyeva: "Böyüklər arasında da Avropa və dünya çempionu olmaq istəyirəm"

    Fərdi
    • 08 mart, 2026
    • 14:10
    Jalə Əliyeva: Böyüklər arasında da Avropa və dünya çempionu olmaq istəyirəm

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət güləş millisinin lideri, U-23 dünya və Avropa çempionu Jalə Əliyeva böyüklər arasında da Avropa, dünya və olimpiya çempionu olmaq istəyir.

    "Report" xəbər verir ki, güləşçi bu barədə Azərbaycan Güləş Federasiyası tərəfindən 8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə hazırlanan videomaterialda danışıb.

    O, güləş karyerasına necə başladığından, üzləşdiyi çətinliklərdən, qazandığı uğurlardan və gələcək hədəflərindən bəhs edib.

    "2022-ci ildə U-23 Avropa çempionu oldum. Bu yarış mənə çox motivasiya verdi. Qarşıma məqsəd qoymuşdum ki, dünya çempionu olmalıyam. 2024-cü ildə U-23 dünya çempionu olarkən çəkdiyim əziyyətlər, aldığım zədələr yadıma düşmürdü. Həmin an özümü göylərdə hiss edirdim. Bayrağın dalğalanması, himnin səslənməsi… Özümü çox xoşbəxt hiss edirdim", - o qeyd edib.

    J. Əliyeva bildirib ki, əldə etdiyi nəticələrlə kifayətlənmək niyyətində deyil:

    "Böyüklər arasında da Avropa və dünya çempionu, həmçinin olimpiya çempionu olmaq istəyirəm. Gələcək nəsilə örnək olmaq istəyirəm. Əlimdən gələni edəcəyəm ki, Azərbaycanı beynəlxalq arenalarda layiqincə təmsil edim".

    Daha ətraflı videoda:

