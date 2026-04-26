    Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan xalqı sülhün və barışığın dəyərini çox yaxşı anlayır

    Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan xalqı sülhün və barışığın dəyərini çox yaxşı anlayır
    İlham Əliyev

    Gernika şəhərinin tarixindən irəli gələn sülh və barışıq mesajı bütün xalqlar üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Müharibələrin acı nəticələrini yaşamış xalqların xatirəsi və təcrübəsi gələcək nəsillərin daha sabit və təhlükəsiz dünyada yaşaması üçün mühüm dərs olmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu fikirlər Prezident İlham Əliyev "Sülh və Barışıq üçün Gernika mükafatı"nın təqdimolunma mərasiminin iştirakçılarına müraciətində yer alıb.

    Dövlətimizin başçısı, həmçinin qeyd edib: "30 ilə yaxın müddət ərzində münaqişə şəraitində yaşamış, müharibənin ağır fəsadları ilə üzləşmiş Azərbaycan xalqı da sülhün və barışığın dəyərini çox yaxşı anlayır. Azərbaycan bu gün sülh şəraitində yaşamağın nə olduğunu öyrənir. Bu, bizim üçün yeni və qeyri-adi bir hissdir. Çünki müstəqilliyimizi bərpa edəndən bəri biz bu hissi yaşamamışdıq".

    İlham Əliyev Azərbaycan Prezidenti Sülh və Barışıq üçün Gernika mükafatı
    Ильхам Алиев: Народ Азербайджана слишком хорошо понимает ценность мира и примирения

    Son xəbərlər

    16:09

    Hava meteohəssas insanlar üçün əlverişsiz olacaq

    Sağlamlıq
    15:52

    "Abşeron Lions" Azərbaycan Basketbol Liqasında finala vəsiqə qazanıb

    Komanda
    15:47

    Azərbaycan Prezidenti: "Sülh və Barışıq üçün Gernika mükafatı"na layiq görülmək böyük şərəfdir

    Daxili siyasət
    15:44

    Prezident İlham Əliyev "Sülh və Barışıq üçün Gernika mükafatı"na layiq görülüb

    Daxili siyasət
    15:42

    Moldova və Ukrayna Prezidentləri regionda təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    15:38
    Foto
    Video

    Vilayət Eyvazov Göyçayda növbəti vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib

    Hadisə
    15:25
    Foto

    ASİNF "Prezident Kuboku 2026" öncəsi Ağdərə sakinləri ilə görüş keçirib

    Komanda
    15:12

    Yollarda görünüş 300 metrədək məhdudlaşacaq

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti