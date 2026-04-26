"Abşeron Lions"un basketbolçusu Ceyms Freyzer final seriyasını buraxa bilər
Fərdi
- 26 aprel, 2026
- 16:40
"Abşeron Lions"un basketbolçusu Ceyms Freyzer "Sabah"a qarşı keçirəcəkləri Azərbaycan Basketbol Liqasının final seriyasını buraxa bilər.
Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.
Bildirilib ki, oyunçunun zədəsinim ciddiliyi həkimlərin müayinəsindən sonra bəlli olacaq:
"Basketbolçunun sağ əlində şiş, sağ ayağında ağrıları var. Özü final seriyasında oynamaq istəsə də, yekun rəyi həkimlər verəcək".
Xatırladaq ki, "Sabah" yarımfinalda "Gəncə"ni, "Abşeron Lions" "Neftçi"ni məğlub edərək finala yüksəlib.
