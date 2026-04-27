İƏT və Azərbaycan Şuşanın tanıdılması üçün birgə fəaliyyət göstərəcək
Turizm
- 27 aprel, 2026
- 20:20
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) və Azərbaycan Şuşanın tanıdılması üçün birgə fəaliyyət göstərəcək.
"Report"un Şuşaya ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu İƏT baş katibi Əsəd Məcid Xan jurnalistlərə açıqlayıb.
Onun sözlərinə görə, Şuşanın 2026-cı il üçün İƏT-in turizm paytaxtı elan olunması çərçivəsində Azərbaycan hökuməti və yerli qurumlarla birgə müxtəlif tədbirlər həyata keçiriləcək:
"Artıq Şuşanın turizm potensialının, təbii gözəlliklərinin və zəngin mədəni irsinin tanıdılması məqsədilə bir sıra mühüm tədbirlər planlaşdırılıb. Bu fəaliyyətlər ilboyu davam etdiriləcək və şəhərin beynəlxalq səviyyədə təşviqinə töhfə verəcək".
