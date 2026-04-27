    İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) və Azərbaycan Şuşanın tanıdılması üçün birgə fəaliyyət göstərəcək.

    "Report"un Şuşaya ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu İƏT baş katibi Əsəd Məcid Xan jurnalistlərə açıqlayıb.

    Onun sözlərinə görə, Şuşanın 2026-cı il üçün İƏT-in turizm paytaxtı elan olunması çərçivəsində Azərbaycan hökuməti və yerli qurumlarla birgə müxtəlif tədbirlər həyata keçiriləcək:

    "Artıq Şuşanın turizm potensialının, təbii gözəlliklərinin və zəngin mədəni irsinin tanıdılması məqsədilə bir sıra mühüm tədbirlər planlaşdırılıb. Bu fəaliyyətlər ilboyu davam etdiriləcək və şəhərin beynəlxalq səviyyədə təşviqinə töhfə verəcək".

    ОЭС и Азербайджан будут вместе продвигать туристический потенциал города Шуша

    Son xəbərlər

    20:46
    Video

    Zakir Həsənov italiyalı həmkarı ilə görüşüb və Qafqazda sabitliyi müzakirə edib

    Hərbi
    20:43

    Slovakiya Rusiya qazının idxalına qoyulan qadağaya görə Aİ Məhkəməsinə müraciət edib

    Digər ölkələr
    20:32

    Bəhreyn İranın hücumlarını dəstəkləyən 69 nəfəri vətəndaşlıqdan məhrum edib

    Digər ölkələr
    20:20

    İƏT və Azərbaycan Şuşanın tanıdılması üçün birgə fəaliyyət göstərəcək

    Turizm
    20:18

    Quterreş nüvə silahı ilə bağlı çağırış səsləndirib

    Digər ölkələr
    20:12
    Foto

    Cevdet Yılmaz: Orta Dəhlizin strateji rolu önəmlidir

    Region
    20:10

    Güləş üzrə Avropa çempionu olan milli komandamız Bakıya qayıdıb

    Fərdi
    20:06

    Əraqçi ilə Putinin görüşü saat yarımdan çox davam edib

    Region
    20:04

    Səidə Şəfiyeva: WUF13-ə hazırlıq mərhələsində media ilə belə intensiv işin aparılması strateji yanaşmadır

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti