    Premyer Liqa: Turan Tovuz Zirə ilə heç-heçə edib

    Misli Premyer Liqasında XXIX turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, günün ilk matçında "Turan Tovuz" "Zirə"ni qəbul edib.

    Tovuz şəhər stadionundakı qarşılaşma heç-heçə bitib - 1:1.

    Meydan sahiblərinin heyətində 22-ci dəqiqədə Rəhim Sadıxov, qonaqlardan 63-cü dəqiqədə Davit Volkov fərqləniblər.

    Tovuz klubu 56 xalla üçüncü, "Zirə" 46 xalla dördüncü pillədə qərarlaşıb.

    Günün ikinci görüşündə "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı qəbul edəcək.

    Xatırladaq ki, daha əvvəl "Sumqayıt" "İmişli"ni (2:0), "Şamaxı" "Kəpəz"i (2:0), "Qarabağ" "Neftçi"ni (5:1) məğlub edib. "Qəbələ" - "Araz-Naxçıvan" matçında qalib müəyyənləşməyib - 1:1.

