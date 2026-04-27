Premyer Liqa: "Turan Tovuz" "Zirə" ilə heç-heçə edib
Futbol
- 27 aprel, 2026
- 19:54
Misli Premyer Liqasında XXIX turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, günün ilk matçında "Turan Tovuz" "Zirə"ni qəbul edib.
Tovuz şəhər stadionundakı qarşılaşma heç-heçə bitib - 1:1.
Meydan sahiblərinin heyətində 22-ci dəqiqədə Rəhim Sadıxov, qonaqlardan 63-cü dəqiqədə Davit Volkov fərqləniblər.
Tovuz klubu 56 xalla üçüncü, "Zirə" 46 xalla dördüncü pillədə qərarlaşıb.
Günün ikinci görüşündə "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı qəbul edəcək.
Xatırladaq ki, daha əvvəl "Sumqayıt" "İmişli"ni (2:0), "Şamaxı" "Kəpəz"i (2:0), "Qarabağ" "Neftçi"ni (5:1) məğlub edib. "Qəbələ" - "Araz-Naxçıvan" matçında qalib müəyyənləşməyib - 1:1.
