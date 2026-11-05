İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan və Ukrayna Mingəçevirdə su anbarı tipli elektrik stansiyasının tikintisini müzakirə ediblər

    Energetika
    • 05 noyabr, 2026
    • 14:15
    Azərbaycan və Ukrayna Mingəçevirdə su anbarı tipli elektrik stansiyasının tikintisini müzakirə ediblər

    Azərbaycan və Ukrayna energetika nazirliklərinin nümayəndələri Mingəçevirdə su anbarlı tipli elektrik stansiyasının tikintisini müzakirə ediblər.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, görüş Ujqorodda baş tutub.

    Elektrik stansiyasının tikintisinin Ukrayna təcrübəsi və texnologiyalarından istifadə etməklə aparılması nəzərdə tutulub.

    Qeyd olunub ki, stansiyanın gücü 1 000 MVt olacaq. Ümumi büdcənin 1,5 milyard ABŞ dollar olması təxmin edilir.

    Azərbaycan-Ukrayna münasibətləri Mingəçevir
    Азербайджан и Украина обсуждают строительство ГАЭС в Мингячевире
    Azerbaijan, Ukraine discuss 1,000 MW power plant in Mingachevir
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    08:15
    Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Almaniyadan Azərbaycana gətirilib
    Hadisə
    08:10
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    İnfrastruktur
    08:03
    Demokratlar Kanada mallarına qoyulan rüsumları ləğv etmək istəyirlər
    Digər ölkələr
    08:00
    Bu gün Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Günüdür
    Media
    07:20
    Yeni Zelandiya sahillərində onlarla qara delfin ölüb
    Digər ölkələr
    06:42
    Tramp seçkilərdən sonra İranla bağlı ilk müşavirəni keçirib
    Digər ölkələr
    06:15
    Sorğu: Makrona etimad səviyyəsi Ollandın antirekordundan da aşağı düşüb
    Digər ölkələr
    05:45
    Egey dənizində zəlzələ olub
    Region
    05:26
    "Reuters": Ukrayna və ABŞ-nin "Starshield"dən istifadə ilə bağlı müqaviləsinin müddəti 2027-ci ildə başa çatır
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti