Azərbaycan və Ukrayna Mingəçevirdə su anbarı tipli elektrik stansiyasının tikintisini müzakirə ediblər
Energetika
- 05 noyabr, 2026
- 14:15
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Azərbaycan və Ukrayna energetika nazirliklərinin nümayəndələri Mingəçevirdə su anbarlı tipli elektrik stansiyasının tikintisini müzakirə ediblər.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, görüş Ujqorodda baş tutub.
Elektrik stansiyasının tikintisinin Ukrayna təcrübəsi və texnologiyalarından istifadə etməklə aparılması nəzərdə tutulub.
Qeyd olunub ki, stansiyanın gücü 1 000 MVt olacaq. Ümumi büdcənin 1,5 milyard ABŞ dollar olması təxmin edilir.
Азербайджан и Украина обсуждают строительство ГАЭС в Мингячевире
Azerbaijan, Ukraine discuss 1,000 MW power plant in Mingachevir
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