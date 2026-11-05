Азербайджан и Украина обсуждают строительство ГАЭС в Мингячевире

Азербайджан и Украина обсудили строительство гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) в Мингячевире.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, обсуждения состоялись в ходе встречи представителей министерств энергетики Азербайджана и Украины в Ужгороде.

Строительство электростанции планируется осуществить с использованием украинского опыта и технологий.

Мощность станции составит 1 ГВт. Инвестиции в проект оцениваются в $1,5 млрд.