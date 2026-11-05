Азербайджан и Украина обсуждают строительство ГАЭС в Мингячевире
Энергетика
- 05 ноября, 2026
- 14:36
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Азербайджан и Украина обсудили строительство гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) в Мингячевире.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, обсуждения состоялись в ходе встречи представителей министерств энергетики Азербайджана и Украины в Ужгороде.
Строительство электростанции планируется осуществить с использованием украинского опыта и технологий.
Мощность станции составит 1 ГВт. Инвестиции в проект оцениваются в $1,5 млрд.
Azərbaycan və Ukrayna Mingəçevirdə su anbarı tipli elektrik stansiyasının tikintisini müzakirə ediblər
Azerbaijan, Ukraine discuss 1,000 MW power plant in Mingachevir
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