"Kəpəz"in futbolçusu Viktor Stina Moldova millisinə dəvət alıb
Futbol
- 05 noyabr, 2026
- 14:18
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"Kəpəz"in futbolçusu Viktor Stina Moldova millisinə dəvət alıb.
Bu barədə "Report"a Gəncə təmsilçisindən məlumat verilib.
28 yaşlı yarımmüdafiəçi UEFA Millətlər Liqasının C Liqasında Qazaxıstan və Farer adaları yığmaları ilə oyunlar üçün heyətə cəlb edilib.
Xatırladaq ki, Qazaxıstanla görüş noyabrın 13-də, növbəti matç isə bundan üç gün sonra baş tutacaq. Viktor Stina yığmada keçirdiyi 34 oyunda 4 qol vurub
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