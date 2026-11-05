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    "Kəpəz"in futbolçusu Viktor Stina Moldova millisinə dəvət alıb

    Futbol
    • 05 noyabr, 2026
    • 14:18
    Kəpəzin futbolçusu Viktor Stina Moldova millisinə dəvət alıb

    "Kəpəz"in futbolçusu Viktor Stina Moldova millisinə dəvət alıb.

    Bu barədə "Report"a Gəncə təmsilçisindən məlumat verilib.

    28 yaşlı yarımmüdafiəçi UEFA Millətlər Liqasının C Liqasında Qazaxıstan və Farer adaları yığmaları ilə oyunlar üçün heyətə cəlb edilib.

    Xatırladaq ki, Qazaxıstanla görüş noyabrın 13-də, növbəti matç isə bundan üç gün sonra baş tutacaq. Viktor Stina yığmada keçirdiyi 34 oyunda 4 qol vurub

    Viktor Stina Kəpəz FK UEFA Millətlər Liqası
    44 filmi
    44 filmi

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