Gəncə-Mingəçevir-Gəncə marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib
İnfrastruktur
- 05 noyabr, 2026
- 14:35
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"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC Gəncə-Mingəçevir-Gəncə marşrutu üzrə Zəfər Günü və Dövlət Bayrağı Günü ilə əlaqədar sərnişin tələbatını nəzərə alaraq əlavə qatar reysləri təyin edib.
"Report" səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir ki, 8 noyabrda Gəncədən və Mingəçevirdən səfərlər təşkil olunacaq.
Biletləri qurumun saytından, "ADY Mobile" tətbiqindən və dəmiryol kassalarından əldə etmək olar.
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