Hava meteohəssas insanlar üçün əlverişsiz olacaq
Sağlamlıq
- 26 aprel, 2026
- 16:09
Sabaha müşahidə olunan tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb.
Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, aprelin 27-də günün ikinci yarısından 28-i axşamadək güclü xəzri küləyinin əsəcəyi gözlənilir ki, bu da əksər meteohəssas insanlar üçün əlverişsizdir.
