İsrailin Livanda yaşayış binasına zərbəsi nəticəsində 20-yə yaxın insan ölüb

    Digər ölkələr
    • 08 mart, 2026
    • 13:37
    İsrailin Livanın cənubundakı Nəbatiyə vilayətinə hücumu nəticəsində 19 nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NNA məlumat yayıb.

    Məlumata görə, zərbənin hədəfi yaşayış binası olub. Bina tamamilə dağılıb. Azı 19 mülki sakin həlak olub. Ölənlər arasında qadın və uşaqlar var.

    Məlumatda qeyd olunub ki, xilasetmə qrupu dağıntıların təmizlənməsi və ölənlərin meyitlərinin çıxarılması işləri görür.

    При ударе Израиля по жилому дому в Ливане погибли почти 20 человек

