    При ударе Израиля по жилому дому в Ливане погибли почти 20 человек

    Другие страны
    • 08 марта, 2026
    • 12:44
    При ударе Израиля по жилому дому в Ливане погибли почти 20 человек

    В результате израильского налета в провинции Набатия на юге Ливана погибли 19 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство NNA.

    Согласно информации, целью удара стало жилое здание, оно полностью разрушено. Погибли по меньшей мере 19 мирных жителей, в основном женщины и дети.

    Спасательная группа работает над расчисткой завалов и извлечением тел погибших, говорится в сообщении.

    Ливан
