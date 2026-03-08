При ударе Израиля по жилому дому в Ливане погибли почти 20 человек
Другие страны
- 08 марта, 2026
- 12:44
В результате израильского налета в провинции Набатия на юге Ливана погибли 19 человек.
Как передает Report, об этом сообщает агентство NNA.
Согласно информации, целью удара стало жилое здание, оно полностью разрушено. Погибли по меньшей мере 19 мирных жителей, в основном женщины и дети.
Спасательная группа работает над расчисткой завалов и извлечением тел погибших, говорится в сообщении.
Последние новости
13:18
Нариман Ахундзаде отправился в США, где присоединится к команде Columbus CrewФутбол
13:16
Спикер Сената Пакистана выразил беспокойство в связи с атаками иранских БПЛА на АзербайджанМилли Меджлис
13:08
Красный Полумесяц: В Иране из-за ударов повреждены более 9,6 тыс. гражданских объектовВ регионе
12:57
Фото
С начала американо-израильской операции из Ирана через Азербайджан эвакуированы 1 873 человекаВнутренняя политика
12:44
При ударе Израиля по жилому дому в Ливане погибли почти 20 человекДругие страны
12:34
В Баку и на Абшероне пройдут дожди, в регионах выпадет снегЭкология
12:30
В Тегеране на фоне американо-израильских авиаударов наблюдается дефицит топливаВ регионе
12:24
Полиция: Посольство США в Норвегии незначительно повреждено из-за взрываДругие страны
12:17