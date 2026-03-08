Qazaxıstanın üç diplomatı Azərbaycan vasitəsilə İrandan təxliyə edilib
Daxili siyasət
- 08 mart, 2026
- 13:23
Qazaxıstanın İrandakı diplomatik korpusunun əməkdaşları "Astara" dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi vasitəsilə Azərbaycana təxliyə olunub.
"Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, təxliyə olunan diplomatların sayı üç nəfərdir.
Bununla yanaşı, 8 Rusiya vətəndaşı da təxliyə edilib.
Qeyd edək ki, daha əvvəl – gecə saat 01:00-a qədər Almaniyanın 13, İspaniyanın isə 6 diplomatının Azərbaycana keçidi təmin edilib.
Son xəbərlər
13:50
Qızıl Aypara: İrana hava hücumlarında 9,6 mindən çox mülki obyektə ziyan dəyibRegion
13:41
Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıbSağlamlıq
13:37
İsrailin Livanda yaşayış binasına zərbəsi nəticəsində 20-yə yaxın insan ölübDigər ölkələr
13:31
Yollarda görünüş 300 metrədək məhdudlaşacaqİnfrastruktur
13:29
ABŞ və İsrailin aviazərbələri fonunda Tehranda yanacaq qıtlığı müşahidə olunurRegion
13:23
Qazaxıstanın üç diplomatı Azərbaycan vasitəsilə İrandan təxliyə edilibDaxili siyasət
13:08
Nəriman Axundzadə ABŞ-yə yollanıbFutbol
13:06
Pakistan Senatının sədri İranın Azərbaycana dron hücumlarından narahatlığını ifadə edibMilli Məclis
12:58