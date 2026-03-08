Из Ирана в Азербайджан эвакуированы граждане еще нескольких стран – ОБНОВЛЕНО-3

Сегодня с 09:00 до 20:00 через пограничный пункт пропуска "Астара" из Ирана в Азербайджан были эвакуированы 45 человек.

Как сообщает южное бюро Report, среди них 6 граждан Азербайджана, 8 - России, 12 - Китая и 3 - Казахстана, а также 2 дипломата Словении, 2 - Румынии, 1 - Швейцарии, 2 - Бельгии и 9 дипломатов Венгрии, которые были безопасно эвакуированы в Азербайджан.

Процесс эвакуации осуществляется в соответствии с необходимыми мерами безопасности и регистрационными процедурами.

19:29

17:19

13:31

Отметим, что ранее через Азербайджан были эвакурированы 19 сорудников диппредставительств ФРГ и Испании.