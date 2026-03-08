Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы граждане еще нескольких стран – ОБНОВЛЕНО-3

    Внешняя политика
    • 08 марта, 2026
    • 20:39
    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы граждане еще нескольких стран – ОБНОВЛЕНО-3

    Сегодня с 09:00 до 20:00 через пограничный пункт пропуска "Астара" из Ирана в Азербайджан были эвакуированы 45 человек.

    Как сообщает южное бюро Report, среди них 6 граждан Азербайджана, 8 - России, 12 - Китая и 3 - Казахстана, а также 2 дипломата Словении, 2 - Румынии, 1 - Швейцарии, 2 - Бельгии и 9 дипломатов Венгрии, которые были безопасно эвакуированы в Азербайджан.

    Процесс эвакуации осуществляется в соответствии с необходимыми мерами безопасности и регистрационными процедурами.

    Через пограничный пункт пропуска "Астара" из Ирана в Азербайджан эвакуированы сотрудники дипломатических представительств пяти стран.

    Как сообщает южное бюро Report, начиная с 17:00 были эвакуированы 2 сотрудника дипломатического представительства Словении, 8 - Венгрии, 2 - Румынии, 3 - Бельгии и 1 сотрудник дипломатического представительства Швейцарии.

    Кроме того, в Азербайджан также были эвакуированы 7 граждан Китая.

    Эвакуация иностранных граждан из Ирана в Азербайджан через государственный погранично-пропускной пункт "Астара" продолжается.

    Как сообщает южное бюро Report, с 13:30 до 17:00 из Ирана были эвакуированы пять граждан Азербайджана и шесть - Китая.

    Ранее была осуществлена эвакуация трех сотрудников дипмиссии Казахстана в Иране и восемь граждан России.

    Сотрудники дипломатического корпуса Казахстана в Иране были эвакуированы в Азербайджан.

    Как сообщает южное бюро Report, три казахстанских дипломата, а также восемь граждан России эвакуированы через государственный пограничный пропускной пункт "Астара".

    Отметим, что ранее через Азербайджан были эвакурированы 19 сорудников диппредставительств ФРГ и Испании.

