    Дипломаты Германии и Испании эвакуированы из Ирана в Азербайджан

    Внутренняя политика
    • 08 марта, 2026
    • 01:04
    Дипломаты Германии и Испании эвакуированы из Ирана в Азербайджан

    Сотрудники дипломатических корпусов Германии и Испании были эвакуированы из Ирана в Азербайджан через государственный пограничный пропускной пункт "Астара".

    Как сообщает региональный корреспондент Report, эвакуированы 13 немецких и 6 испанских дипломатов, а также 3 гражданина Азербайджана и 1 гражданин Бангладеш.

    Процесс эвакуации был осуществлён с проведением соответствующей проверки документов, регистрации и других необходимых процедур, при этом на пограничном пункте были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасного прохода.

    После завершения регистрационных процедур они были безопасно направлены по местам назначения.

    Азербайджан Иран эвакуация Германия Испания
    Almaniya və İspaniya diplomatları Azərbaycan vasitəsilə İrandan təxliyə olunub
    Лента новостей