Дипломаты Германии и Испании эвакуированы из Ирана в Азербайджан
Внутренняя политика
- 08 марта, 2026
- 01:04
Сотрудники дипломатических корпусов Германии и Испании были эвакуированы из Ирана в Азербайджан через государственный пограничный пропускной пункт "Астара".
Как сообщает региональный корреспондент Report, эвакуированы 13 немецких и 6 испанских дипломатов, а также 3 гражданина Азербайджана и 1 гражданин Бангладеш.
Процесс эвакуации был осуществлён с проведением соответствующей проверки документов, регистрации и других необходимых процедур, при этом на пограничном пункте были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасного прохода.
После завершения регистрационных процедур они были безопасно направлены по местам назначения.
