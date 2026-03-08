İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Almaniya və İspaniya diplomatları Azərbaycan vasitəsilə İrandan təxliyə olunub

    Daxili siyasət
    • 08 mart, 2026
    • 00:45
    Almaniya və İspaniya diplomatları Azərbaycan vasitəsilə İrandan təxliyə olunub

    Almaniya və İspaniya diplomatik korpusunun əməkdaşları "Astara" dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi vasitəsilə İrandan Azərbaycana təxliyə olunub.

    "Report"un bölgə müxbiri xəbər verir ki, 13 Almaniya və 6 İspaniya diplomatı olmaqla, 3 Azərbaycan vətəndaşı və 1 Banqladeş vətəndaşının təxliyəsi həyata keçirilib.

    Təxliyə prosesi müvafiq sənəd yoxlanışı, qeydiyyat və digər prosedurların yerinə yetirilməsi ilə həyata keçirilib və sərhəd-keçid məntəqəsində təhlükəsiz keçidin təmin edilməsi üçün bütün zəruri tədbirlər görülüb.

    Qeydiyyat prosedurlarından sonra onlar təhlükəsiz şəkildə təyinat istiqamətlərinə yola salınıblar.

    Дипломаты Германии и Испании эвакуированы из Ирана в Азербайджан

