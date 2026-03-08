Almaniya və İspaniya diplomatları Azərbaycan vasitəsilə İrandan təxliyə olunub
Daxili siyasət
- 08 mart, 2026
- 00:45
Almaniya və İspaniya diplomatik korpusunun əməkdaşları "Astara" dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi vasitəsilə İrandan Azərbaycana təxliyə olunub.
"Report"un bölgə müxbiri xəbər verir ki, 13 Almaniya və 6 İspaniya diplomatı olmaqla, 3 Azərbaycan vətəndaşı və 1 Banqladeş vətəndaşının təxliyəsi həyata keçirilib.
Təxliyə prosesi müvafiq sənəd yoxlanışı, qeydiyyat və digər prosedurların yerinə yetirilməsi ilə həyata keçirilib və sərhəd-keçid məntəqəsində təhlükəsiz keçidin təmin edilməsi üçün bütün zəruri tədbirlər görülüb.
Qeydiyyat prosedurlarından sonra onlar təhlükəsiz şəkildə təyinat istiqamətlərinə yola salınıblar.
