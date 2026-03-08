İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İrandan 5 ölkənin diplomatik nümayəndəliklərinin əməkdaşları Azərbaycana təxliyə olunub - YENİLƏNİB-2

    Xarici siyasət
    • 08 mart, 2026
    • 19:24
    İrandan 5 ölkənin diplomatik nümayəndəliklərinin əməkdaşları Azərbaycana təxliyə olunub - YENİLƏNİB-2

    "Astara" dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi vasitəsilə İrandan 5 ölkənin diplomatik nümayəndəliklərinin əməkdaşları Azərbaycana təxliyəsi həyata keçirilib.

    "Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, saat 17:00-dan Sloveniyanın diplomatik nümayəndəliyinin 2, Macarıstanın 8, Rumıniyanın 2, Belçikanın 3, İsveçrənin diplomatik nümayəndəliklərinin 1 əməkdaşı Azərbaycana təxliyə olunub.

    Eyni zamanda Çinin 7 vətəndaşının da Azərbaycana təxliyəsi həyata keçirilib.

    "Astara" dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi vasitəsilə İrandan xarici vətəndaşların Azərbaycana təxliyəsi davam edir.

    "Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, saat 13:30-dan 17:00-dək 5 Azərbaycan və 6 Çin vətəndaşı bu ölkədən təxliyə edilib.

    Daha əvvəl Qazaxıstanın İrandakı diplomatik korpusunun üç əməkdaşının və 8 Rusiya vətəndaşının təxliyəsi həyata keçirilib.

    Qazaxıstanın İrandakı diplomatik korpusunun əməkdaşları "Astara" dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi vasitəsilə Azərbaycana təxliyə olunub.

    "Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, təxliyə olunan diplomatların sayı üç nəfərdir.

    Bununla yanaşı, 8 Rusiya vətəndaşı da təxliyə edilib.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl – gecə saat 01:00-a qədər Almaniyanın 13, İspaniyanın isə 6 diplomatının Azərbaycana keçidi təmin edilib.

