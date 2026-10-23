Zəngəzur Milli Parkında Qafqaz bəbiri üç balası ilə kameralara düşüb
Ekologiya
- 23 oktyabr, 2026
- 22:33
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Zəngəzur Milli Parkında Qafqaz bəbirinin üç balası ilə görüntüləri qeydə alınıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, görüntülər IDEA-nın rəsmi sosial media hesablarında paylaşılıb.
Paylaşımda bildirilib ki, kadrlarda nadir vəhşi heyvanın balaları ilə birlikdə təbii mühitində hərəkət etdiyi anlar əks olunub.
Qafqaz bəbirinin balaları ilə birlikdə görüntülənməsi bu nadir növün qorunmasının və təbii yaşayış mühitinin mühafizəsinin əhəmiyyətini bir daha ön plana çaxırır.
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Zəngəzur Milli Parkında Qafqaz bəbiri üç balası ilə kameralara düşübEkologiya