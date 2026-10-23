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    Zəngəzur Milli Parkında Qafqaz bəbiri üç balası ilə kameralara düşüb

    Ekologiya
    • 23 oktyabr, 2026
    • 22:33
    Zəngəzur Milli Parkında Qafqaz bəbiri üç balası ilə kameralara düşüb

    Zəngəzur Milli Parkında Qafqaz bəbirinin üç balası ilə görüntüləri qeydə alınıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, görüntülər IDEA-nın rəsmi sosial media hesablarında paylaşılıb.

    Paylaşımda bildirilib ki, kadrlarda nadir vəhşi heyvanın balaları ilə birlikdə təbii mühitində hərəkət etdiyi anlar əks olunub.

    Qafqaz bəbirinin balaları ilə birlikdə görüntülənməsi bu nadir növün qorunmasının və təbii yaşayış mühitinin mühafizəsinin əhəmiyyətini bir daha ön plana çaxırır.

    Zəngəzur Milli Parkı
    Video
    Caucasian leopard spotted on camera with three cubs in Zangazur National Park
    44 filmi
    44 filmi

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    Zəngəzur Milli Parkında Qafqaz bəbiri üç balası ilə kameralara düşüb
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