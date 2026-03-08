Yollarda görünüş 300 metrədək məhdudlaşacaq
İnfrastruktur
- 08 mart, 2026
- 13:31
Azərbaycanın avtomobil yollarında martın 9-da müşahidə ediləcək vəziyyət açıqlanıb.
Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
Belə ki, martın 9-da rayonlarda yağıntılı və dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 300-800 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir.
