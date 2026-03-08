В Азербайджане из-за непогоды видимость на ряде дорог снизится до 300 м

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Инфраструктура
    • 08 марта, 2026
    • 13:44
    На автомобильных дорогах Азербайджана 9 марта ожидается ухудшение видимости из-за погодных условий.

    Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Так, 9 марта из-за осадков и тумана в регионах видимость на автомагистралях, как ожидается, снизится до 300-800 метров.

