Bakıda Beynəlxalq Qadınlar Günü - FOTOREPORTAJ
Daxili siyasət
- 08 mart, 2026
- 14:06
Dünyada olduğu kimi, Azərbaycanda da martın 8-i Beynəlxalq Qadınlar Günü kimi qeyd edilir.
"Report"un əməkdaşları bu günlə əlaqədar paytaxtın mərkəzi ərazilərində olublar.
Paytaxtda adi günlərlə müqayisədə əllərində şar, gül, hədiyyə ilə gəzişən insanların sayının çoxluğu müşahidə edilir. Bununla yanaşı, gül və hədiyyə mağazalarında canlılıq nəzərə çarpır.
Kadrlarda xanımlara ayrılan diqqətin onların üzündə yaratdığı gülüş əks olunub.
Son xəbərlər
14:44
Almaniyada metallurgiya və elektrotexnika sahəsi üzrə 150 minədək iş yerinin azalacağı gözlənilirDigər ölkələr
14:42
Masazırda qadını elektrik cərəyanı vuraraq öldürübHadisə
14:29
NYT: İrandakı hərbi əməliyyatların ilk həftəsi ABŞ-yə 6 milyard dollara başa gəlibDigər ölkələr
14:10
Video
Jalə Əliyeva: "Böyüklər arasında da Avropa və dünya çempionu olmaq istəyirəm"Fərdi
14:06
Foto
Bakıda Beynəlxalq Qadınlar Günü - FOTOREPORTAJDaxili siyasət
13:50
Qızıl Aypara: İrana hava hücumlarında 9,6 mindən çox mülki obyektə ziyan dəyibRegion
13:41
Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıbSağlamlıq
13:37
İsrailin Livanda yaşayış binasına zərbəsi nəticəsində 19 nəfər həlak olubDigər ölkələr
13:31