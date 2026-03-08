Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Как в Баку отмечают Международный женский день - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Внутренняя политика
    • 08 марта, 2026
    • 14:15
    Как в Баку отмечают Международный женский день - ФОТОРЕПОРТАЖ

    В Азербайджане, как и во всем мире, 8 марта отмечается Международный женский день.

    Сотрудники Report по случаю праздника побывали в центральных районах столицы.

    На оживленных улицах можно увидеть множество цветочных киосков и витрины магазинов, праздничное настроение чувствуется в каждом уголке города.

    Кадры передают особую атмосферу и искренние эмоции горожан. Моменты радости, теплые встречи и праздничные жесты внимания, которые делают этот день особенно светлым и запоминающимся.

    Как в Баку отмечают Международный женский день - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Как в Баку отмечают Международный женский день - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Как в Баку отмечают Международный женский день - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Как в Баку отмечают Международный женский день - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Как в Баку отмечают Международный женский день - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Как в Баку отмечают Международный женский день - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Как в Баку отмечают Международный женский день - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Как в Баку отмечают Международный женский день - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Как в Баку отмечают Международный женский день - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Как в Баку отмечают Международный женский день - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Как в Баку отмечают Международный женский день - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Как в Баку отмечают Международный женский день - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Как в Баку отмечают Международный женский день - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Как в Баку отмечают Международный женский день - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Как в Баку отмечают Международный женский день - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Международный женский день - 8 марта
    Фото
    Bakıda Beynəlxalq Qadınlar Günü - FOTOREPORTAJ
    Ты - Король

    Последние новости

    14:39

    ЦАХАЛ за сутки атаковал более 400 целей по всему Ирану

    Другие страны
    14:28

    В ФРГ ожидают потерю до 150 тыс. рабочих мест в металлургии и электротехнике

    Другие страны
    14:15
    Фото

    Как в Баку отмечают Международный женский день - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Внутренняя политика
    14:07

    NYT: Неделя войны с Ираном обошлась США в $6 млрд

    Другие страны
    13:53

    Погода на Абшероне будет благоприятной для метеочувствительных людей

    Здоровье
    13:44

    В Азербайджане из-за непогоды видимость на ряде дорог снизится до 300 м

    Инфраструктура
    13:31

    Три казахстанских дипломата эвакуированы из Ирана в Азербайджан

    Внутренняя политика
    13:18

    Нариман Ахундзаде отправился в США, где присоединится к команде Columbus Crew

    Футбол
    13:16

    Спикер Сената Пакистана выразил беспокойство в связи с атаками иранских БПЛА на Азербайджан

    Милли Меджлис
    Лента новостей