Как в Баку отмечают Международный женский день - ФОТОРЕПОРТАЖ
Внутренняя политика
- 08 марта, 2026
- 14:15
В Азербайджане, как и во всем мире, 8 марта отмечается Международный женский день.
Сотрудники Report по случаю праздника побывали в центральных районах столицы.
На оживленных улицах можно увидеть множество цветочных киосков и витрины магазинов, праздничное настроение чувствуется в каждом уголке города.
Кадры передают особую атмосферу и искренние эмоции горожан. Моменты радости, теплые встречи и праздничные жесты внимания, которые делают этот день особенно светлым и запоминающимся.
