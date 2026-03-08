Как в Баку отмечают Международный женский день - ФОТОРЕПОРТАЖ

В Азербайджане, как и во всем мире, 8 марта отмечается Международный женский день.

Сотрудники Report по случаю праздника побывали в центральных районах столицы.

На оживленных улицах можно увидеть множество цветочных киосков и витрины магазинов, праздничное настроение чувствуется в каждом уголке города.

Кадры передают особую атмосферу и искренние эмоции горожан. Моменты радости, теплые встречи и праздничные жесты внимания, которые делают этот день особенно светлым и запоминающимся.