Tramp: Latın Amerikasında narkokartel obyektlərinə zərbələr gücləndiriləcək
Digər ölkələr
- 15 oktyabr, 2026
- 23:32
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Amerika hərbçiləri Latın Amerikası ölkələrində narkokartellərlə əlaqəsi olduğu ehtimal edilən yerüstü obyektlərə zərbələri gücləndirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Amerika lideri Ağ Evdə çıxışı zamanı bildirib.
"Yerüstü əməliyyat, əslində, yeni başlayır. O, bir neçə ay əvvəl başlayıb və biz onlara güclü zərbələr endiririk. Onların marşrutlarını bilirik, kartel üzvlərinin harada yaşadıqları da məlumdur. Əməliyyat davam etdikcə zərbələr də güclənəcək", - Tramp bildirib.
Onun sözlərinə görə, narkokartellərin təslim olmaq üçün hələ vaxtı var.
"Bununla Meksika məşğul olmalıdır, lakin, sözün açığı, ölkə buna qadir deyil", - ABŞ Prezidenti əlavə edib.
Son xəbərlər
01:38
Tramp İranla müharibə başa çatdıqdan sonra benzinin qiymətinin azalacağını vəd edibDigər ölkələr
01:09
Fransada iğtişaşlar zamanı meriyanın tarixi zəng qülləsi uçubDigər ölkələr
00:39
Tramp ABŞ və Kanadanın gec-tez ticarət sazişi imzalayacağını bildiribDigər ölkələr
00:12
"Qarabağ" – "Neftçi" matçında insidentə cəhd göstərən 19 nəfər saxlanılıbHadisə
00:00
Xudafərin körpüsünün işğaldan azad olunmasından altı il ötürDaxili siyasət
00:00
Bu gün Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası GünüdürDaxili siyasət
23:52
Video
Azərbaycan FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalına hazırlaşırFutbol
23:49
Şotlandiya Britaniyadan ayrılmaq üçün yeni referendum kampaniyasına başlayıbDigər ölkələr
23:22
Makron Fransadakı iğtişaşların iştirakçılarının cəzalandırılacağını vəd edibDigər ölkələr