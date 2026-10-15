İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Tramp: Latın Amerikasında narkokartel obyektlərinə zərbələr gücləndiriləcək

    Digər ölkələr
    • 15 oktyabr, 2026
    • 23:32
    Tramp: Latın Amerikasında narkokartel obyektlərinə zərbələr gücləndiriləcək

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Amerika hərbçiləri Latın Amerikası ölkələrində narkokartellərlə əlaqəsi olduğu ehtimal edilən yerüstü obyektlərə zərbələri gücləndirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Amerika lideri Ağ Evdə çıxışı zamanı bildirib.

    "Yerüstü əməliyyat, əslində, yeni başlayır. O, bir neçə ay əvvəl başlayıb və biz onlara güclü zərbələr endiririk. Onların marşrutlarını bilirik, kartel üzvlərinin harada yaşadıqları da məlumdur. Əməliyyat davam etdikcə zərbələr də güclənəcək", - Tramp bildirib.

    Onun sözlərinə görə, narkokartellərin təslim olmaq üçün hələ vaxtı var.

    "Bununla Meksika məşğul olmalıdır, lakin, sözün açığı, ölkə buna qadir deyil", - ABŞ Prezidenti əlavə edib.

    Donald Tramp Narkokartellər Latın Amerikası
    Трамп заявил об усилении ударов по объектам наркокартелей в Латинской Америке
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    01:38
    Tramp İranla müharibə başa çatdıqdan sonra benzinin qiymətinin azalacağını vəd edib
    Digər ölkələr
    01:09
    Fransada iğtişaşlar zamanı meriyanın tarixi zəng qülləsi uçub
    Digər ölkələr
    00:39
    Tramp ABŞ və Kanadanın gec-tez ticarət sazişi imzalayacağını bildirib
    Digər ölkələr
    00:12
    "Qarabağ" – "Neftçi" matçında insidentə cəhd göstərən 19 nəfər saxlanılıb
    Hadisə
    00:00
    Xudafərin körpüsünün işğaldan azad olunmasından altı il ötür
    Daxili siyasət
    00:00
    Bu gün Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günüdür
    Daxili siyasət
    23:52
    Video
    Azərbaycan FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalına hazırlaşır
    Futbol
    23:49
    Şotlandiya Britaniyadan ayrılmaq üçün yeni referendum kampaniyasına başlayıb
    Digər ölkələr
    23:22
    Makron Fransadakı iğtişaşların iştirakçılarının cəzalandırılacağını vəd edib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti