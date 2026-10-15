Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Трамп заявил об усилении ударов по объектам наркокартелей в Латинской Америке

    Другие страны
    • 15 октября, 2026
    • 23:13
    Трамп заявил об усилении ударов по объектам наркокартелей в Латинской Америке

    Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные усилят удары по наземным объектам, предположительно связанным с наркокартелями в странах Латинской Америки.

    Как передает Report, об этом американский лидер сообщил во время выступления в Розовом саду Белого дома.

    "Наземная операция, по сути, только начинается. Она стартовала несколько месяцев назад, и мы наносим по ним мощные удары. Мы знаем их маршруты, знаем, где находятся члены картелей, где они живут. По мере продолжения операции удары будут усиливаться", - заявил Трамп.

    По его словам, у наркокартелей еще есть время, чтобы сдаться.

    "Этим должна заниматься Мексика, но, откровенно говоря, она на это не способна", - добавил президент США.

    Дональд Трамп Наркокартель Латинская Америка
    Tramp: Latın Amerikasında narkokartel obyektlərinə zərbələr gücləndiriləcək
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    01:44
    Британия опасается зависимости от США в управлении военными спутниками
    Другие страны
    01:19
    В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи первого тура общего этапа
    Футбол
    01:16
    В Лиге Европы УЕФА состоялись матчи второго тура общего этапа
    Футбол
    00:40
    Дефицит сводного бюджета Азербайджана к 2030 году сократится до 442 млн манатов
    Финансы
    00:36
    В экономику Азербайджана за четыре года планируется инвестировать 108,6 млрд манатов
    Финансы
    00:33
    В Стамбуле из зоны затопления спасли более 3 тыс. человек
    В регионе
    00:31
    Азербайджан направит 2,2 млрд манатов на обслуживание госдолга в 2027 году
    Финансы
    00:22
    На восстановление освобожденных территорий Азербайджана направят 13,2 млрд манатов
    Финансы
    00:07
    Доходы госбюджета Азербайджана на 2027 год увеличены на 20 млн манатов
    Финансы
    Лента новостей