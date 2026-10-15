Трамп заявил об усилении ударов по объектам наркокартелей в Латинской Америке
Другие страны
- 15 октября, 2026
- 23:13
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Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные усилят удары по наземным объектам, предположительно связанным с наркокартелями в странах Латинской Америки.
Как передает Report, об этом американский лидер сообщил во время выступления в Розовом саду Белого дома.
"Наземная операция, по сути, только начинается. Она стартовала несколько месяцев назад, и мы наносим по ним мощные удары. Мы знаем их маршруты, знаем, где находятся члены картелей, где они живут. По мере продолжения операции удары будут усиливаться", - заявил Трамп.
По его словам, у наркокартелей еще есть время, чтобы сдаться.
"Этим должна заниматься Мексика, но, откровенно говоря, она на это не способна", - добавил президент США.
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