Трамп заявил об усилении ударов по объектам наркокартелей в Латинской Америке

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные усилят удары по наземным объектам, предположительно связанным с наркокартелями в странах Латинской Америки.

Как передает Report, об этом американский лидер сообщил во время выступления в Розовом саду Белого дома.

"Наземная операция, по сути, только начинается. Она стартовала несколько месяцев назад, и мы наносим по ним мощные удары. Мы знаем их маршруты, знаем, где находятся члены картелей, где они живут. По мере продолжения операции удары будут усиливаться", - заявил Трамп.

По его словам, у наркокартелей еще есть время, чтобы сдаться.

"Этим должна заниматься Мексика, но, откровенно говоря, она на это не способна", - добавил президент США.