İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Rəşad İsmayılov ekologiya və təbii sərvətlər naziri təyin edilib

    Daxili siyasət
    • 10 fevral, 2026
    • 15:32
    Rəşad İsmayılov ekologiya və təbii sərvətlər naziri təyin edilib

    Rəşad Sahil oğlu İsmayılov Azərbaycanın ekologiya və təbii sərvətlər naziri təyin edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Qeyd edək ki, R.İsmayılov bundan əvvəl ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin birinci müavini vəzifəsində çalışıb.

    İlham Əliyev ekologiya və təbii sərvətlər naziri Rəşad İsmayılov Prezident Sərəncamı
    Рашад Исмаилов назначен министром экологии и природных ресурсов
    Ilham Aliyev appoints new minister of ecology and natural resources

    Son xəbərlər

    16:37

    Azərbaycanda ötən il haqsız rəqabətlə bağlı 75 obyektin fəaliyyəti araşdırılıb

    Biznes
    16:37

    Japarov Qırğızıstan Təhlükəsizlik Şurasının katibini vəzifəsindən azad edib

    Region
    16:35

    ABŞ vitse-prezidenti: Qəzza üzrə Sülh Şurası XXI əsrdə sülhün yeni formatı olacaq

    Digər ölkələr
    16:34

    AIIB Bakı metrosunun genişləndirilməsi üzrə krediti təsdiqləyib

    Maliyyə
    16:22

    Vens: Qrenlandiya ABŞ-nin milli təhlükəsizliyi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir

    Digər ölkələr
    16:19

    Vens: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün möhkəmləndirilməsi üzərində işləməyə davam edəcəyik

    Xarici siyasət
    16:14

    Qırğızıstan və Türkiyə vizasız rejimi 180 günə qədər artıra bilər

    Region
    16:10

    Bolqarıstanın Azərbaycandakı keçmiş səfiri IGB qaz kəmərinin operatorunun rəhbəri təyin olunub

    Energetika
    16:09

    Fikrət Sideifzadə: "Gənc şahmatçılar Azərbaycan çempionatında sürpriz nəticəyə imza ata bilər"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti