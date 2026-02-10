Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Рашад Исмаилов назначен министром экологии и природных ресурсов

    Внутренняя политика
    • 10 февраля, 2026
    • 15:34
    Рашад Исмаилов назначен министром экологии и природных ресурсов

    Рашад Сахиль оглу Исмаилов назначен министром экологии и природных ресурсов Азербайджана.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Отметим, что Р.Исмаилов ранее занимал должность первого заместителя министра экологии и природных ресурсов.

