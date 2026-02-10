Рашад Исмаилов назначен министром экологии и природных ресурсов
- 10 февраля, 2026
- 15:34
Рашад Сахиль оглу Исмаилов назначен министром экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Отметим, что Р.Исмаилов ранее занимал должность первого заместителя министра экологии и природных ресурсов.
