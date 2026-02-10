Багаи: Иран и США достигли консенсуса по продолжению дипломатического процесса

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    • 10 февраля, 2026
    • 14:28
    Переговоры в Маскате (Оман) между Ираном и США по ядерной программе позволили Тегерану оценить серьезность намерений Вашингтона и показали наличие интереса у сторон для продолжения дипломатического диалога.

    Как передает Report со ссылкой на Times of Israel, об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

    "На наш взгляд, целью встречи в Маскате была оценка серьезность намерений противоположной стороны (США - ред.) и понять, как двигаться дальше. После переговоров у нас сложилось понимание и консенсус относительно продолжения дипломатического процесса", - сказал Багаи.

    Напомним, на прошлой неделе американские и иранские дипломаты провели непрямые переговоры при посредничестве Омана. Контакты состоялись на фоне наращивания военного присутствия США в регионе и заявлений президента Дональда Трампа о возможности применения военной силы против Ирана.

