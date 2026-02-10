İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Bəqai: İran və ABŞ diplomatik prosesin davam etdirilməsi barədə konsensusa nail olub

    Digər ölkələr
    • 10 fevral, 2026
    • 14:50
    Bəqai: İran və ABŞ diplomatik prosesin davam etdirilməsi barədə konsensusa nail olub

    İran və ABŞ arasında nüvə proqramı üzrə Maskatda (Oman) aparılan danışıqlar Tehrana Vaşinqtonun niyyətlərinin ciddiliyini qiymətləndirməyə imkan verib və tərəflərdə diplomatik dialoqun davam etdirilməsinə marağın olduğunu göstərib.

    "Report" "Times of Israel"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) rəsmi nümayəndəsi İsmayıl Bəqai bildirib.

    "Fikrimizcə, Maskatdakı görüşün məqsədi qarşı tərəfin (ABŞ - red.) niyyətlərinin ciddiliyini qiymətləndirmək və bundan sonra necə hərəkət etməyi anlamaq idi. Danışıqlardan sonra bizdə diplomatik prosesin davam etdirilməsi ilə bağlı anlaşmaya və konsensusa nail olduq", - Bəqai deyib.

    Xatırladaq ki, ötən həftə ABŞ və İran diplomatları Omanın vasitəçiliyi ilə dolayı danışıqlar aparıblar. Görüş ABŞ-nin regionda hərbi mövcudluğunu artırması və Prezident Donald Trampın İrana qarşı hərbi güc tətbiq etmək mümkünlüyü barədə bəyanatları fonunda baş tutub.

    İsmayıl Bəqai İran ABŞ
    Багаи: Иран и США достигли консенсуса по продолжению дипломатического процесса
    Iran says US talks showed enough consensus to continue ‘diplomatic process'

    Son xəbərlər

    15:00

    Bakı və Əmman iqtisadi və investisiya əməkdaşlığını gücləndirməyi hədəfləyir

    Biznes
    14:55

    Ukrayna Gəmiçilik Administrasiyasının rəhbəri istefa verib

    Digər ölkələr
    14:55

    "Yuventus" futbolçusuna yeni müqavilə təklif edib

    Futbol
    14:54

    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    14:52

    AMB və "Visa" sərhədlərarası köçürmələrin təhlükəsizliyinin artırılmasını müzakirə ediblər

    Maliyyə
    14:50

    Ruben Vardanyanın cinayət işi üzrə məhkəmə yekun qərarla bağlı müşavirəyə gedib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    14:50

    Bəqai: İran və ABŞ diplomatik prosesin davam etdirilməsi barədə konsensusa nail olub

    Digər ölkələr
    14:42

    Peşəkar Futbol Liqası prezidentinin yenidən əməliyyat olunması planlaşdırılıb

    Futbol
    14:34

    Azərbaycan "Yaşıl enerji" tarixində ilk karbon kreditləri alıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti