İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    "Qəbələ"nin məşqçisi: "Neftçi" ilə oyunda məğlubiyyətə layiq deyildik"

    Futbol
    • 10 fevral, 2026
    • 21:41
    Qəbələnin məşqçisi: Neftçi ilə oyunda məğlubiyyətə layiq deyildik

    "Qəbələ" "Neftçi" ilə oyunda məğlubiyyətə layiq olmayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Qəbələ"nin məşqçisi George Çixradze Misli Premyer Liqasının XIX turunda "Neftçi"yə qarşı keçirilən oyundan sonra mətbuat konfransında deyib.

    Mütəxəssis məğlub olduqları matç barədə danışıb:

    "Maraqlı və dinamik qarşılaşma alındı. Bilirdik ki, "Neftçi" oyunun əvvəlində yüksək temp nümayiş etdirəcək. İlk 15 dəqiqədə bu sürətə tam uyğunlaşa bilmədik. Rəqibin aqressiv startı nəticəsində qapımızda qol gördük. Bununla belə, buraxılan qoldan sonra oyun keyfiyyətimizi yüksəltdik və meydanda daha yaxşı çıxış etdik. İkinci hissədə hesabı dəyişmək üçün bir neçə real qol imkanı yaratdıq. Həmin epizodları dəyərləndirə bilməməyimiz təəssüf doğurur. Lakin futbol belə məqamlarla zəngindir. Ümumilikdə isə hesab edirəm ki, bu oyunda məğlubiyyətə layiq deyildik".

    Qeyd edək ki, "Neftçi" - "Qəbələ" oyunu Bakı kollektivinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Futbol Baş məşqçi George Çixradze

    Son xəbərlər

    22:40

    ABŞ "Hizbullah"a dəstəyə görə Rusiya və Livan vətəndaşlarına sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    22:23

    Avropa İttifaqı FIDE prezidentini qara siyahıya daxil etmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    22:11

    Nəriman Axundzadənin ABŞ klubuna transferinin detalları açıqlanıb

    Futbol
    22:07

    "Neftçi"nin baş məşqçisi: "Əgər bildirilsə ki, "Qarabağ"la oyun təxirə salınır, oynamayacağıq"

    Futbol
    22:04
    Foto

    İlham Əliyevlə Cey Di Vens arasında geniştərkibli görüş başa çatıb - YENİLƏNİB-2

    Xarici siyasət
    21:44
    Foto
    Video

    Prezident İlham Əliyev və ABŞ-nin Vitse-prezidenti mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    21:41

    "Qəbələ"nin məşqçisi: "Neftçi" ilə oyunda məğlubiyyətə layiq deyildik"

    Futbol
    21:36

    Fidan və Quterreş İran-ABŞ danışıqlarını müzakirə ediblər

    Region
    21:26

    Kenan Piriç: "Neftçi"nin son 3 oyunda qapısını toxunulmaz saxlamasında komandanın ümumi payı var"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti