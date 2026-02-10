Avropa İttifaqı FIDE prezidentini qara siyahıya daxil etmək niyyətindədir
Digər ölkələr
- 10 fevral, 2026
- 22:23
Avropa İttifaqı (Aİ) Rusiyaya qarşı 20-ci sanksiyalar paketi çərçivəsində 29 nəfəri "qara siyahı"ya daxil etmək niyyətindədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "EUObserver" sanksiya sənədlərinin layihəsinə istinadən məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, onların arasında Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının (FIDE) Prezidenti Arkadi Dvorkoviç, Ermitajın direktoru Mixail Piotrovski və Rusiya Olimpiya Komitəsinin prezidenti Stanislav Pozdnyakov da var.
Avropa İttifaqının "qara siyahı"sına daxil edilmə Aİ ərazisinə səfərlərin qadağan olunmasını, həmçinin Avropa banklarında aşkar ediləcəyi təqdirdə aktivlərin dondurulmasını nəzərdə tutur.
