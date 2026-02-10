Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    • 10 февраля, 2026
    • 21:38
    Евросоюз намерен включить в черный список президента FIDE

    В рамках 20-м пакета санкций против России ЕС намерен включить в черный список 29 человек.

    Как передает Report, об этом пишет EUObserver со ссылкой на проект санкционных документов.

    Отмечается, что среди них президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, а также глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

    Включение в черный список ЕС предполагает запрет на поездки на территорию Евросоюза, а также блокировку активов в европейских банках, если таковые удастся там обнаружить.

    Лента новостей