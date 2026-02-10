Евросоюз намерен включить в черный список президента FIDE
- 10 февраля, 2026
- 21:38
В рамках 20-м пакета санкций против России ЕС намерен включить в черный список 29 человек.
Как передает Report, об этом пишет EUObserver со ссылкой на проект санкционных документов.
Отмечается, что среди них президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, а также глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
Включение в черный список ЕС предполагает запрет на поездки на территорию Евросоюза, а также блокировку активов в европейских банках, если таковые удастся там обнаружить.
