İsrail Ordusu "Hizbullah"ın Livandakı hədəflərinə yeni zərbələr endirdiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 19 fevral, 2026
    • 07:08
    İsrail Ordusu Livanın cənubunda radikal "Hizbullah" təşkilatının hədəflərinə növbəti zərbələr endirib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ordunun mətbuat xidməti xəbər yayıb.

    Məlumata görə, zərbələr Ərəb Respublikasında "Hizbullah"ın atəşkəs sazişini dəfələrlə pozmasına cavab olaraq" həyata keçirilir.

