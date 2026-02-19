Армия Израиля заявила о новой серии ударов по объектам "Хезболлах" в Ливане
19 февраля, 2026
06:22
Израильские военные приступили к очередной серии атак на объекты радикальной организации "Хезболлах" на юге Ливана.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.
Согласно ее заявлению, удары наносятся "в ответ на неоднократные нарушения со стороны "Хезболлах" договоренностей о прекращении огня" в арабской республике.
