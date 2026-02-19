İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Fici sahillərində 5 maqnitudada zəlzələ baş verib

    • 19 fevral, 2026
    • 06:43
    Fici sahillərində 5 maqnitudada zəlzələ baş verib

    Fici adasının şərq sahillərində 5 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Avstraliyanın Dövlət Geologiya Bürosu məlumat yayıb.

    Məlumata görə, zəlzələnin episentri okeanda, 130 mindən çox insanın yaşadığı Vanua-Levu sahillərindən 100 kilometr şərqdə, ocağı təxminən 530 kilometr dərinlikdə yerləşib.

    Tələfat və ya dağıntı barədə məlumat verilmir. Sunami təhlükəsi elan edilməyib.

