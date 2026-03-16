Əraqçi: İsrail-ABŞ bombardmanları nəticəsində yüzlərlə dinc sakin həlak olub
Region
- 16 mart, 2026
- 18:33
İsrail-ABŞ bombardmanları nəticəsində yüzlərlə iranlı dinc sakin, o cümlədən 200-dən çox uşaq həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "X"dəki hesabında yazıb.
"Ərazilərində Amerika qoşunları yerləşdirilmiş və İrana hücumlara yol verən bəzi dövlətlər də bu qırğını fəal şəkildə təşviq edirlər",- o bildirib və əlavə edib ki, bu məsələ ilə bağlı ölkələrin mövqeyi aydınlaşdırılmalıdır.
Hundreds of Iranian civilians have been killed in Israel-U.S. bombings, including over 200 children.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 16, 2026
Reports claim that some neighboring states which host U.S. forces and permit attacks on Iran are also actively encouraging this slaughter. Stances should be promptly clarified.
