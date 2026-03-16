Qriqoryan: Bakı ilə İrəvan arasında sülhün daha da möhkəmləndirilməsini dəstəkləyirik
Xarici siyasət
- 16 mart, 2026
- 19:00
Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan İrəvanla Bakı arasında sülhün daha da institusionallaşdırılmasına yönəlmiş addımları təqdim edib.
"Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə Avropa nümayəndə heyəti ilə görüşdə bildirib.
Qriqoryanın sözlərinə görə, Şərqi Avropa ölkələri regionda sülh və sabitliyin bərqərar edilməsinə yönəlmiş səyləri dəstəkləyir.
Görüş zamanı tərəflər həmçinin regionda və təhlükəsizlik sahəsində mövcud vəziyyəti müzakirə ediblər.
